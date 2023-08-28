Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Волкодава нашелся прокурор

Освобожденного в Хабаровске брата начальника строительства космодрома Восточный арестовали в Москве

В Москве арестовали предпринимателя Сергея Волкодава, который вместе с братом, экс-руководителем Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший «Дальспецстрой») Юрием Волкодавом, был осужден в Хабаровске за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия при строительстве космодрома Восточный и объектов Минобороны. Второй срок за мошенничество Сергей Волкодав получил в том же краевом центре, однако затем судебное решение было отменено и он вернулся в столицу. После пересмотра судебного решения по требованию прокуратуры его поисками занялась полиция.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бывшего гендиректора АО «Цветлит» Сергея Волкодава задержали случайно. Машину предпринимателя за нарушение ПДД остановили сотрудники ГИБДД, а проверив документы ее владельца, по базам данных установили, что он числится в розыске как обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По ходатайству правоохранителей 25 августа он на два месяца был арестован решением Тверского райсуда.

В рамках первого уголовного дела главное следственное управление СКР обвиняло Сергея Волкодава в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а его брата Юрия — в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным ГСУ СКР, Юрий Волкодав, руководивший достройкой объектов на Восточном, стал первым фигурантом данного расследования. Его арестовали еще в конце августа 2018 года. Следствие установило, что от имени бывшего «Дальспецстроя» он заключил с компанией брата — АО «Цветлит» — договоры на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома и ряда объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке. При этом, утверждает обвинение, данная продукция «фактически не использовалась либо не входила в предмет изначально заключенного между ГВСУ №6 и компанией договора».

Ущерб, нанесенный ГВСУ №6, составил 104 млн руб., но в дальнейшем эта сумма сократилась на 67 млн руб., которые по решению арбитражного суда заказчик взыскал с поставщика. Впрочем, в суд дело ушло с прежним ущербом.

В январе прошлого года Центральный райсуд Хабаровска признал братьев Волкодав виновными в инкриминированных ГСУ СКР преступлениях. Юрию Волкодаву было назначено 6,5 года колонии общего режима, а его брату — 4 года и 9 месяцев. Кроме того, с обоих в пользу ГВСУ №6, признанного потерпевшей стороной, была взыскана уточненная сумма ущерба — 79 млн 467 тыс. руб.

Правда, при этом суд постановил пересчитать срок исходя из того, что братья провели достаточно много времени под стражей (один день в СИЗО за полтора дня в колонии), что позволяло им претендовать на условно-досрочное освобождение. Более того, поскольку ущерб был возмещен, решением суда были освобождены из-под арестов более 50 объектов недвижимости, в основном земельные участки; целый парк различной строительной техники, а также престижные иномарки, включая пару Mercedes и Jaguar. Большая часть из них была оформлена на компании Сергея Волкодава, связанных с ним предпринимателей и его самого.

Однако вскоре, в марте того же 2022 года, Сергей Волкодав был осужден в Хабаровске за мошенничество. Ему инкриминировали два преступления, предусмотренные ст. 159 УК — на 4,6 млн руб. и 46 млн руб.

Снова пересчитав сроки по первому и этому приговору, Центральный райсуд столицы Хабаровского края постановил, что Сергей Волкодав должен находиться под стражей уже 4 года и 9 месяцев.

Однако предприниматель обжаловал приговор в краевом суде, и апелляционная инстанция в связи с нарушениями законодательства его отменила, постановив вернуть уголовное дело, обвинение по которому было утверждено в прокуратуре Москвы, надзорному ведомству.

В связи с отменой приговора господина Волкодава освободили и он уехал из Хабаровска в Москву.

Тем временем прокуратура добилась пересмотра судебного решения и инициировала розыск предпринимателя как якобы скрывающегося от суда.

Адвокаты Сергея Волкодава были недоступны для комментариев.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...