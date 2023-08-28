На Волкодава нашелся прокурор

В Москве арестовали предпринимателя Сергея Волкодава, который вместе с братом, экс-руководителем Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший «Дальспецстрой») Юрием Волкодавом, был осужден в Хабаровске за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия при строительстве космодрома Восточный и объектов Минобороны. Второй срок за мошенничество Сергей Волкодав получил в том же краевом центре, однако затем судебное решение было отменено и он вернулся в столицу. После пересмотра судебного решения по требованию прокуратуры его поисками занялась полиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бывшего гендиректора АО «Цветлит» Сергея Волкодава задержали случайно. Машину предпринимателя за нарушение ПДД остановили сотрудники ГИБДД, а проверив документы ее владельца, по базам данных установили, что он числится в розыске как обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По ходатайству правоохранителей 25 августа он на два месяца был арестован решением Тверского райсуда.

В рамках первого уголовного дела главное следственное управление СКР обвиняло Сергея Волкодава в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а его брата Юрия — в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным ГСУ СКР, Юрий Волкодав, руководивший достройкой объектов на Восточном, стал первым фигурантом данного расследования. Его арестовали еще в конце августа 2018 года. Следствие установило, что от имени бывшего «Дальспецстроя» он заключил с компанией брата — АО «Цветлит» — договоры на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома и ряда объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке. При этом, утверждает обвинение, данная продукция «фактически не использовалась либо не входила в предмет изначально заключенного между ГВСУ №6 и компанией договора».

Ущерб, нанесенный ГВСУ №6, составил 104 млн руб., но в дальнейшем эта сумма сократилась на 67 млн руб., которые по решению арбитражного суда заказчик взыскал с поставщика. Впрочем, в суд дело ушло с прежним ущербом.

В январе прошлого года Центральный райсуд Хабаровска признал братьев Волкодав виновными в инкриминированных ГСУ СКР преступлениях. Юрию Волкодаву было назначено 6,5 года колонии общего режима, а его брату — 4 года и 9 месяцев. Кроме того, с обоих в пользу ГВСУ №6, признанного потерпевшей стороной, была взыскана уточненная сумма ущерба — 79 млн 467 тыс. руб.

Правда, при этом суд постановил пересчитать срок исходя из того, что братья провели достаточно много времени под стражей (один день в СИЗО за полтора дня в колонии), что позволяло им претендовать на условно-досрочное освобождение. Более того, поскольку ущерб был возмещен, решением суда были освобождены из-под арестов более 50 объектов недвижимости, в основном земельные участки; целый парк различной строительной техники, а также престижные иномарки, включая пару Mercedes и Jaguar. Большая часть из них была оформлена на компании Сергея Волкодава, связанных с ним предпринимателей и его самого.

Однако вскоре, в марте того же 2022 года, Сергей Волкодав был осужден в Хабаровске за мошенничество. Ему инкриминировали два преступления, предусмотренные ст. 159 УК — на 4,6 млн руб. и 46 млн руб.

Снова пересчитав сроки по первому и этому приговору, Центральный райсуд столицы Хабаровского края постановил, что Сергей Волкодав должен находиться под стражей уже 4 года и 9 месяцев.

Однако предприниматель обжаловал приговор в краевом суде, и апелляционная инстанция в связи с нарушениями законодательства его отменила, постановив вернуть уголовное дело, обвинение по которому было утверждено в прокуратуре Москвы, надзорному ведомству.

В связи с отменой приговора господина Волкодава освободили и он уехал из Хабаровска в Москву.

Тем временем прокуратура добилась пересмотра судебного решения и инициировала розыск предпринимателя как якобы скрывающегося от суда.

Адвокаты Сергея Волкодава были недоступны для комментариев.

Николай Сергеев