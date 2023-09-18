Прощай, оружие, на пять лет

Организации, защищающие право граждан владеть огнестрельным оружием, неожиданно поддержали законопроект, ужесточающий условия его приобретения. Речь идет об инициативе депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» установить пятилетний запрет на получение оружейных лицензий для «новых» граждан РФ. Председатель организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев даже предложил поднять планку до 15–25 лет, но только для тех «новых» граждан, которые не относятся к «коренным народам России». Конституционалист Ольга Подоплелова напоминает, что «старые» и «новые» граждане обладают одинаковыми правами и любые попытки поставить их в неравное положение не соответствуют Основному закону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На прошлой неделе группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму проект поправок к федеральному закону «Об оружии». Они предложили запретить выдавать лицензии на гражданское огнестрельное и охотничье оружие лицам, получившим российское гражданство менее пяти лет назад. Инициативу депутаты объяснили проведением СВО и возникновением «новых угроз и вызовов для безопасности государства и граждан». Председатель фракции Сергей Миронов упомянул, в частности, «криминогенную обстановку, вызванную засильем граждан из близлежащих стран» и «необходимость защитить жителей страны от мигрантов». «В нашу страну приезжает много молодых здоровых парней. В российскую армию они идти служить не хотят, но зато огнестрельное оружие как будто бы для самообороны покупают исправно. Очень опасаюсь, что со временем у них на руках скопится большое количество оружия, а потом найдутся горячие головы, которые захотят его применить для банального разбоя и грабежа»,— пояснил господин Миронов журналистам.

В понедельник инициативу прокомментировал председатель общественной организации «Право на оружие» (декларирует своей целью «защиту и продвижение интересов владельцев оружия», а также построение «дружественной оружейной среды») Вячеслав Ванеев. На пресс-конференции в Общественной службе новостей он заявил, что все предыдущие инициативы, связанные с ужесточением оборота оружия, нанесли «огромный ущерб обороноспособности страны, экономике и моральному духу людей». Однако инициативу «справедливороссов» он готов поддержать — частично.

Господин Ванеев считает, что законопроект не должен касаться «новых» граждан, которые «этнически относятся к тем коренным народам, которые проживают на территории России,— грубо говоря, русские, калмыки и так далее».

А вот для других, в особенности выходцев из стран Азии, он предложил ввести запрет на получение оружия сроком до 15–25 лет.

Он напомнил, что «государство сейчас находится в состоянии войны», и выразил обеспокоенность «нахождением внутри нашей территории огромного количества хорошо вооруженных групп», к которым «мягко относятся правоохранительные органы» России. Из его дальнейшего выступления стало понятно, что он имеет в виду мигрантов, которые, по его мнению, находятся «под контролем спецслужб» государств происхождения.

«Если инициатива будет направлена только на ужесточение оборота среди так называемых новороссиян, которые получили паспорта недавно, то это, может быть, и неплохая инициатива»,— заключил эксперт.

Глава общественной организации «Гражданская безопасность» (добивается легализации короткоствольного огнестрельного оружия) Сергей Гринин заявил, что он в принципе не поддерживает ограничительные меры в вопросе оборота легального оружия, но предложенную депутатами меру считает оправданной. В то же время он уверен, что главная проблема здесь вовсе не в легальном лицензированном оружии, ограничить получение которого хотят депутаты. «На одном из круглых столов в Госдуме эксперты МВД озвучили пугающую цифру: в России от 5 млн до 20 млн единиц нелегального оружия находится в криминальном обороте»,— сказал Сергей Гринин. Господин Ванеев добавил: по оценкам аналитиков, в 2014 году на территории РФ находилось около 20 млн единиц нелегального оружия, а средняя стоимость автомата на черном рынке была около $1500.

Сейчас же «стоимость автомата упала до 50 тыс. руб., а число незаконного оружия увеличилось в разы». «Любая горячая точка — источник поставок нелегального оружия»,— согласился Сергей Гринин.

«Такой законопроект очевидно не соответствует конституционному принципу равенства граждан и запрета дискриминации. Каких-либо ограничений для "новых" граждан быть не может, поскольку гражданство является единым и равным для всех независимо от оснований и времени его приобретения,— заявила “Ъ” адвокат, специалист по конституционному праву Ольга Подоплелова.— Введение запретов в этой сфере должно опираться на статистическую информацию о структуре преступности с применением огнестрельного оружия. Поэтому мы видим только очередной виток мигрантофобии и стигматизации "новых граждан"». Комментируя слова господина Гринина, она напомнила, что «любые попытки делить граждан на "благонадежных" и "неблагонадежных" в зависимости от их этнического происхождения не соответствуют Конституции».

“Ъ” запросил у МВД и Росгвардии статистику по преступлениям с использованием легального оружия лицами, недавно получившими гражданство, но на момент публикации ответа не получил. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев посчитал преждевременным комментировать законопроект коллег “Ъ”, пояснив, что правовое управление Госдумы еще не вынесло свое заключение.

Эмилия Габдуллина, Александр Черных