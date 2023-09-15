Украинскую помощь выбивают из Конгресса

Европейские партнеры и Киев всерьез обеспокоены настроениями в американском Конгрессе, некоторые члены которого призывают к жестокой экономии и сомневаются в целесообразности предоставления Украине нового пакета помощи на $24 млрд. Администрация Джо Байдена уже задействовала тяжелую артиллерию. Эту тему с конгрессменами в четверг обсуждала глава МИД Германии Анналена Бербок, а через неделю на Капитолийском холме может появиться и президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: Thomas Koehler / picture alliance / Vostock Photo Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: Thomas Koehler / picture alliance / Vostock Photo

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прилетела в США еще 12 сентября. Вначале она посетила техасские города Остин и Хьюстон, где пообщалась с губернатором Грегом Эбботтом, политиками, представителями бизнеса, а также лидерами латиноамериканской диаспоры. Кроме того, госпожа Бербок посетила базу военно-воздушных сил США Шеппард в Техасе, где проходят подготовку летчики из стран НАТО, и даже посидела в кресле пилота.

Однако главной целью визита был Вашингтон. В американской столице министр всерьез занималась укреплением трансатлантического единства и проверяла на прочность поддержку Украины. Которую, кстати, неожиданно посетила накануне поездки в США (см. “Ъ” от 12 сентября).

Сейчас, в преддверии непростых переговоров в Конгрессе о бюджете на новый финансовый год, остро встал вопрос о продолжении помощи Киеву.

Правые республиканцы угрожают остановить работу правительства, если оно не включит режим жестокой экономии. Под секвестр, как сообщает издание The Hill, хотят пустить даже расходы американских министерств и ведомств, и чего уж тогда говорить о поддержке Киева.

В то время как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, демократы и Белый дом настаивают на продолжении поддержки, у немалого числа консерваторов (и немногочисленных демократов левого толка) появляются сомнения. На этом фоне, по замечанию The Washington Post, Конгресс «ощущает давление, поскольку страна приближается к году выборов, а долгожданное летнее наступление Украины принесло пока лишь незначительные территориальные успехи».

В результате каждый последующий запрос на финансирование становится все более сложно продавить, утверждают законодатели и аналитики, опрошенные газетой.

Тем временем, как сообщалось на сайте немецкого МИДа, «в одном всегда можно было быть уверенными: США и Европа стоят плечом к плечу с народом Украины, а Америка стоит плечом к плечу со своими союзниками». И какие-либо перемены в этой сфере, очевидно, не устраивают европейских партнеров США. Госпожа Бербок, в частности, обсуждала этот вопрос в четверг с Митчем Макконнеллом. «Центральной темой моих обсуждений была поддержка Украины,— призналась глава немецкого МИДа журналистам по итогам дискуссии.— Вот почему я встретилась с лидером меньшинства (тем, кто отвечает за переговоры по бюджету со стороны республиканцев), чтобы услышать, как идут эти обсуждения». «Для меня было очень важно понять, о чем идет речь, потому что это, конечно, важно с точки зрения нашей общей поддержки Украины»,— добавила она.

Сам господин Макконнелл ответил, что «был рад приветствовать министра иностранных дел Германии». Их дискуссию «о том, как помочь Украине победить Россию и укрепить трансатлантический альянс», он назвал «хорошей». А военную помощь Киеву — «историческими инвестициями» в укрепление мировой безопасности. Правда, очевидно, что господин Макконнелл мало что может предпринять против крайне правых республиканцев в нижней палате Конгресса.

Вероятно, что свое недовольство настроениями в Конгрессе госпожа Бербок высказала и в ходе ужина с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг, и на встрече с ним же за закрытыми дверями в пятницу.

После переговоров главы внешнеполитических ведомств выступили на пресс-конференции, где тема Украины также поднималась не раз. Так, господин Блинкен рассказал: «Мы провели большую часть нашего разговора, сосредоточившись на Украине... Мы оба недавно вернулись с Украины, поэтому смогли сравнить результаты наших визитов». По словам главы Госдепартамента, США и ФРГ «глубоко привержены продолжению сильной поддержки» Украины.

Анналена Бербок эти тезисы поддержала, отметив: «все в мире знают», что помощь Украине — это и «забота о безопасности каждого», «забота о том, чтобы каждый в мире жил свободно». Она добавила, что нельзя мириться с нарушением суверенитета других стран. И поблагодарила администрацию Джо Байдена за все шаги по укреплению трансатлантического единства и международной безопасности.

В ближайшие дни госпожа Бербок примет участие в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там же ожидается и президент Украины Владимир Зеленский, который 19 сентября выступит на заседании Генассамблеи, а на следующий день примет участие во встрече Совбеза ООН.

При этом два источника The Washington Post утверждают, что ситуация в американском Конгрессе заставила и президента Украины экстренно изменить свой график.

Сообщается, что сразу после посещения штаб-квартиры ООН украинский лидер поедет в Вашингтон. Как утверждают источники газеты, визит Владимира Зеленского на Капитолийский холм запланирован на следующий четверг. Сообщается, что поездка готовилась в координации с администрацией Джо Байдена, чтобы «подчеркнуть важность утверждения Конгрессом запроса дополнительного бюджета Белого дома на более чем $24 млрд».

Екатерина Мур, Вашингтон