МИД призвал тщательно взвешивать риски при планировании поездок за рубеж

МИД России опубликовал комментарий в связи с разъяснениями Еврокомиссии к запрету на ввоз в ЕС российских товаров. В сообщении ведомство призывает россиян тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу.

«Акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», — говорится в сообщении МИД России.

В комментарии отмечается, что при пересечении границы гражданин РФ «добровольно передает себя» под иностранную юрисдикцию, и, следовательно, должен соблюдать законы и нормы страны посещения.

В разъяснениях ЕК министерство усматривает «отчаянное стремление» властей ЕС «возвести в Европе новый "железный занавес"». В самих разъяснениях, в частности, говорится, что в случае пересечения границы автомобиля с российскими госномерами его могут изъять, поскольку это попадает под положение о незаконном импорте.

Подробности — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».