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Коммерсантъ FM
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Тинькофф-банк впервые с марта выплатил купон по субординированным еврооблигациям

Тинькофф-банк (MOEX: TCSG) впервые с марта 2023 года выплатил купон по субординированным еврооблигациям, выпущенным в 2017 году объемом $300 млн, с установленной датой оплаты на 15 сентября 2023 года. Выплату получили только держатели, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре. Оплата производилась в рублях, сообщила пресс-служба банка. Суммарный объем выплаты не раскрывается.

Субординированные облигации — эмиссионные ценные бумаги, выпускать которые могут только банки. Такая бумага закрепляет право держателя на получение от эмитента в предусмотренный срок ее номинальной стоимости с процентами. Срок погашения субординированной облигации составляет не менее пяти лет или не установлен, ее владелец не может досрочно погасить бумагу или получить проценты. В случае банкротства банка требования по таким облигациям удовлетворяются в последнюю очередь.

В Тинькофф-банке сообщили, что исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, права которых учитываются в иностранной инфраструктуре, остается технически невозможным из-за санкций. Банк прорабатывает все возможные в текущей ситуации варианты для осуществления выплат для всех категорий инвесторов, заявила пресс-служба.

22 мая президент России Владимир Путин указом обязал российские компании заместить евробонды к 2024 году, чтобы упростить исполнение обязательств по ним для держателей в РФ. Тинькофф-банк пока не выпускал замещающих бумаг.

Эрдни Кагалтынов

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