Рецидивиста вычислили по почерку

В Екатеринбурге суд приговорил 44-летнего Руслана Закирова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима за нападения и убийство, которые он совершил за один вечер в парке. Выйти на убийцу оперативники смогли, анализируя аналогичные преступления прошлых лет. Как выяснилось, в начале 2000-х Руслан Закиров уже был осужден на 15 лет колонии за убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Закиров

Фото: Свердловский областной суд Руслан Закиров

Фото: Свердловский областной суд

Как установили сначала следствие, а затем Свердловский областной суд, Руслан Закиров совершил преступления вечером 12 июня 2022 года в парке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в Екатеринбурге. Сначала он выпивал в парке с рыбаком, у которого украл удочку, а затем попытался скрыться. Заметив, что собутыльник его преследует, Руслан Закиров нанес ему несколько ударов ножом в шею и грудь и потребовал у жертвы отдать ему куртку, в которой находились сотовый телефон и 200 руб. Жизнь рыбаку спасли врачи скорой помощи.

Расправу над рыбаком увидел случайный прохожий — девятнадцатилетний парень. Решив убрать свидетеля, Закиров нанес молодому человеку удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.

В тот же вечер Руслан Закиров напал на студентку, которая шла по парку УрГУПС. Он попытался отнять у нее сумку, угрожая ножом, но девушка отбилась от него и убежала.

Задержали Руслана Закирова 14 июня 2022 года. К тому времени оперативники успели проанализировать аналогичные преступления прошлых лет.

Выяснилось, что в начале 2000-х Закиров был осужден на 15 лет колонии за убийство. «Тогда в качестве орудия преступления злоумышленник также использовал нож»,— отметили в отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.

В СКР добавили, что в ходе расследования уголовного дела следователем допрошено более 30 свидетелей, осуществлены осмотры мест происшествия и предметов, проведены очные ставки, обыски и выемки, а также различные экспертизы.

Свердловский областной суд приговорил Руслана Закирова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Решение суда преступник встретил равнодушно, прикрывшись медицинской маской. Как говорится в приговоре, Руслан Закиров признан виновным в убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд обязал его выплатить потерпевшим более 1,7 млн руб. компенсации морального вреда.

Виталий Красиков, Екатеринбург