«Яндекс» выдвинул Ultimaтум

«Яндекс» через суд добивается отмены охраны в РФ бренда Ultima, принадлежащего швейцарскому оператору элитного жилья. В российской компании заверили, что обсуждали с ответчиком вопросы использования брендов на разных рынках, а обращение в суд назвали формальностью. Компания использует бренд Ultima для обозначения тарифов «Яндекс Go» повышенного уровня обслуживания. Спор затрагивает использование слова также в туризме и аренде жилья. По мнению экспертов, речь может идти о расширении бренда «Яндекса» на эти категории услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Яндекс» подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск к швейцарской Ultima Capital, занимающейся сдачей шале и элитного жилья в аренду, по поводу зарегистрированного на ее имя торгового знака Ultima, следует из базы суда.

Российская компания добивается отмены охраны товарного знака по четырем из пяти классам услуг. Под исковые требования подпадают использование слова Ultima в сферах аренды автомобилей и обеспечения продовольствием, а также в других услугах — управлении отелями, услугах временной аренды недвижимости и салонов красоты. СИП оставил иск «Яндекса» без движения до 28 сентября по формальным причинам. В Ultima Capital не ответили “Ъ”.

В «Яндексе» пояснили, что уже обсуждали с Ultima Capital условия использования бренда Ultima, учитывая, что компании занимаются «разными видами деятельности в разных странах». Представитель «Яндекса» заверил, что подача иска в СИП была юридической формальностью: «По итогам обсуждения должно быть заключено соглашение, но формальные сроки его подписания заканчивались в конце августа. На тот момент мы успели обсудить не все детали, поэтому, чтобы вести переговоры дальше, пришлось подать иск».

«Яндекс» использует бренд Ultima в сервисах «Яндекс Go» для обозначения заказа такси с повышенным уровнем комфорта и доставки еды из ресторанов. В сфере аренды недвижимости и туризма компания представлена сервисами «Яндекс Аренда» и «Яндекс Путешествия» соответственно.

Обращением в суд «Яндекс» хочет «усилить переговорную позицию и ускорить процесс согласования формальностей», полагает юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень: «Если компания-правообладатель реально не использовала товарный знак в России и не предоставляла право использования третьим лицам в отношении спорных классов, то шансы у истца довольно высокие». Она уточнила, что под использованием в этом случае понимается предложение к оказанию услуг в России.

Объяснения «Яндекса» выглядят логичными, так как ст. 1486 ГК РФ предусмотрены определенные действия и сроки их совершения в рамках процедуры досрочного прекращения правовой охраны, отмечает гендиректор «Онлайн патент» Алина Акиншина. Она отметила, что было бы неправильным оценивать ход переговоров, исходя из факта подачи иска: «Даже если переговоры идут в максимально позитивном ключе, соблюсти формальные сроки и разумно, и целесообразно».

Иск в российский суд мог быть единственной опцией для «Яндекса» даже в том случае, если Ultima Capital была не против подписания соглашения, подтверждает владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман: «Не исключаю, что швейцарская компания хочет избежать ситуации, при которой ее бы могли обвинить в добровольных договоренностях с российской». По его мнению, «Яндекс» может использовать бренд Ultima в рамках партнерств с курортами, а также для развития «клубной системы, работающей по принципу "все включено" сразу в нескольких сервисах — от такси до размещения в гостинице».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает перспективность расширения зонтичного бренда Ultima не только в сферах аренды и туризма, но и на всех вертикалях «Яндекса»: «Дифференциация брендов очень логична — она делает продукт, который предлагается под маркой Ultima, более привлекательным для целевой аудитории, и одновременно дает большую гибкость в работе в базовом ценовом сегменте».

Юрий Литвиненко