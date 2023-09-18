Больше 13 млн рублей получат два театра в Удмуртии на ремонт

Больше 8,2 млн руб. выделят театру «Молодой человек» в столице Удмуртии из федерального и регионального бюджетов. Деньги направят на ремонтные работы в рамках нацпроекта «Культура», сообщил во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

Кроме того, еще почти 5,34 млн руб. выделят театру «Парафраз» в Глазове.

Напомним, театры Удмуртии в 2024 году получат субсидии на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности. В частности, деньги выделили для Сарапульского и Глазовского драматических театров, а также на постановочные расходы Государственного театра кукол Удмуртии.