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Больше 13 млн рублей получат два театра в Удмуртии на ремонт

Больше 8,2 млн руб. выделят театру «Молодой человек» в столице Удмуртии из федерального и регионального бюджетов. Деньги направят на ремонтные работы в рамках нацпроекта «Культура», сообщил во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

Кроме того, еще почти 5,34 млн руб. выделят театру «Парафраз» в Глазове.

Напомним, театры Удмуртии в 2024 году получат субсидии на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности. В частности, деньги выделили для Сарапульского и Глазовского драматических театров, а также на постановочные расходы Государственного театра кукол Удмуртии.

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