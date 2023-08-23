Субсидии в несколько миллионов получат театры Удмуртии в 2024 году

Театры Удмуртии в 2024 году получат субсидии из федерального и регионального бюджетов на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности. В частности, деньги в размере 2,17 млн руб. выделили для Сарапульского и Глазовского драматических театров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Еще 22,57 млн руб. направят на постановочные расходы Государственного театра кукол Удмуртии. Государственный театр оперы и балета региона получит возможность обновить материально-техническую базу на сумму более 9 млн руб. Как рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев, выделенные средства в первую очередь на постановочные расходы.