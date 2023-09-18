Автобус до деревни Сепыч в Удмуртии оказался невостребованным у жителей

В деревне Сепыч в Завьяловском районе Удмуртии автобус оказался невостребованным, а средний пассажиропоток составил от четырех до восьми человек в день. Об этом во «ВКонтакте» рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Зульфия Галеева. При этом расписание автобуса согласовывали с жителями деревни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Таким образом, в настоящее время маршрутная сеть в данном направлении останется без изменений»,— рассказала госпожа Галеева.

Напомним, маршрут с заездом в деревню был организован в тестовом режиме с 11 по 15 сентября. Данная мера должна была определить, насколько востребованным окажется у жителей деревни автобусного сообщения.