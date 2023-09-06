Автобус начнет временно заезжать в деревню Сепыч с 11 сентября

В Удмуртии с 11 по 15 сентября автобус №309 начнет заезжать в деревню Сепыч в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Данная мера должна определить, насколько востребованным окажется у жителей деревни автобусного сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Планируется, что транспорт будет заезжать в населенной пункт утром и вечером в 6:35 и 18:30. На это время автобус с Южной станции будет отправляться в 8:35, 12:10, 16:05 и 17:45, из деревни Лудорвай в сторону Подшивалово — в 9:00, 12:35, 15:30 и 18:10, из Подшивалово — 6:45, 9:30, 13:05, 16:00 и 18:05, из Лудорвая в сторону Южной автостанции — 7:05, 9:50, 13:25, 16:20 и 19:10.