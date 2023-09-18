«Колумбус» сыграл за «новую этику»

Очередной заметной жертвой «новой этики» в спорте стал знаменитый канадский хоккейный тренер Майк Бэбкок. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колумбус Блю Джекетс», который летом назначил Бэбкока на пост наставника, рассчитывая, что с его помощью сможет избавиться от статуса аутсайдера, был вынужден уволить специалиста еще до старта сезона на фоне громкого скандала, спровоцировавшего расследование профсоюза игроков НХЛ. Он связан с обвинениями в адрес тренера в недопустимых методах работы с хоккеистами и вторжении в их частную жизнь. Например, выяснилось, что Бэбкок заставлял их показывать личные фото с мобильных телефонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блестящий послужной список не помог Майку Бэбкоку избежать наказания за нарушение изменившихся стандартов тренерского поведения

Фото: Minas Panagiotakis / World Cup of Hockey / Getty Images Блестящий послужной список не помог Майку Бэбкоку избежать наказания за нарушение изменившихся стандартов тренерского поведения

Фото: Minas Panagiotakis / World Cup of Hockey / Getty Images

Клуб НХЛ «Колумбус Блю Джекетс» объявил об увольнении с поста главного тренера Майка Бэбкока. Комментируя его, генеральный менеджер «Колумбуса» Ярмо Кекяляйнен назвал принятое решение «трудным» и посчитал нужным публично поблагодарить Бэбкока за «профессионализм», который тот проявил при «выработке плана» ухода. Сам Майк Бэбкок сказал, что согласился на отставку в «интересах организации», будучи «разочарован» таким исходом.

На самом деле речь идет о редчайшем ЧП. Дело в том, что Майк Бэбкок получил должность наставника «Колумбуса» лишь в июле нынешнего года и это назначение североамериканские хоккейные эксперты считали одним из самых интригующих среди состоявшихся в НХЛ в последние годы. «Колумбус» вернул в лигу после четырехлетнего перерыва одного из самых известных в ней специалистов.

Майк Бэбкок, которому сейчас 60 лет, когда-то заработал репутацию едва ли не сильнейшего среди канадских хоккейных тренеров. Под его руководством в финал Кубка Стэнли выходили «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингс».

Детройтцы с Бэбкоком в решающей серии play-off выступили дважды, а в 2008 году завоевали трофей. Еще больше впечатляют успехи Майка Бэбкока в роли тренера сборной Канады в ее оптимальном — с участием звезд НХЛ — составе. С ним она взяла золото Олимпийских игр 2010 и 2014 годов в Ванкувере и Сочи, а также выиграла Кубок мира в 2016 году. С помощью Бэбкока «Колумбус», когда-то казавшийся многообещающим клубом, рассчитывал избавиться от приклеившегося к нему аутсайдерского статуса: в трех предыдущих сезонах он не вышел в play-off. С тренером заключили чрезвычайно дорогой контракт — двухлетний, с зарплатой $4 млн в год. Однако Майку Бэбкоку не удалось провести с клубом ни одной официальной игры. Увольнение состоялось чуть менее чем за месяц до старта очередного сезона.

При этом его причина не является секретом. Майк Бэбкок стал очередной жертвой «новой этики» в спорте, покинув «Колумбус» на фоне скандала, который, по крайней мере в Америке, был сопоставим по громкости с тем, что привел в сентябре к расставанию с постом президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, неудачно поцеловавшего на награждении женской сборной страны золотыми медалями чемпионата мира футболистку Дженнифер Эрмосо.

Критической точки он достиг на прошлой неделе после выхода эпизода чрезвычайно популярного в США и Канаде хоккейного подкаста Spittin` Chiclets. Его ведущий — бывший игрок НХЛ Поль Биссоннетт рассказал о необычных методах сближения с игроками «Колумбуса», примененных Майком Бэбкоком.

В частности, Биссоннетт утверждал, что тренер заставил капитана клуба Буна Дженнера показать ему фото с мобильного телефона спортсмена. Более того, он спроецировал их на стену своего офиса, воспользовавшись функцией Air Play.

Лидер нападения «Колумбуса» Джонни Годро подтвердил ESPN, что также по требованию Бэбкока публично демонстрировал свои частные фото. А Майк Коммодор, экс-хоккеист НХЛ, долго игравший под началом Майка Бэбкока, сообщил в своем аккаунте в X (ранее Twitter), что с тем же самым столкнулись еще несколько игроков команды, включая «очень высоко котирующееся молодое дарование». Летом «Колумбус» задрафтовал под третьим номером 18-летнего канадского нападающего Адама Фантилли, которого аналитики считают потенциальной суперзвездой. Коммодор, как и Биссоннетт, приравнивал случившееся к вторжению в частную жизнь.

Вслед за этими новостями всплыли некрасивые истории, касающиеся прошлого Майка Бэбкока. Скажем, об оскорблениях игроков «Детройта» и о том, как на предыдущем месте работы, в «Торонто Мейпл Лифс», наставник однажды вынудил нападающего Митча Марнера составить для него втайне от партнеров рейтинг игроков команды, базирующийся на их самоотдаче. Об инциденте доложили генеральному менеджеру клуба Лу Ламорелло и вскоре с Бэбкоком распрощались. Считается, что именно не укладывающееся в современные стандарты поведение тренера было причиной, по которой с 2019 года он, несмотря на свой послужной список, не мог снова устроиться в НХЛ и трудился в университетском хоккее.

Некоторое время представители «Колумбуса» пытались погасить скандал.

Сам Майк Бэбкок выпустил официальное заявление, в котором признал, что просил показать всей команде «семейные фото» игроков с целью «лучше узнать друг друга», и такой подход, по его словам, оказался «полезным». Бун Дженнер уверял, что даже «был счастлив» поделиться фотографиями. Похожее мнение высказал и Джонни Годро.

Между тем Ассоциацию игроков НХЛ их слова не убедили, и она открыла экстренное расследование в отношении Майка Бэбкока. Основная его часть заключалась во встрече исполнительного директора профсоюза Марти Уолша и его заместителя Рона Хейнси с игроками «Колумбуса» в конце минувшей недели. Структура не приводила детали этих разговоров. Однако ESPN, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что в ходе них выяснилось, что молодежь клуба совершенно не разделяет точку зрения опытных партнеров в отношении методов Бэбкока и что откровения Поля Биссоннетта в действительности были «лишь верхушкой айсберга».

По данным того же ESPN, после встреч с игроками сотрудники профсоюза твердо настояли на увольнении, не исключено, «закончившегося» как тренера из-за «токсичности» Майка Бэбкока, вместо которого «Колумбусу» пришлось передвигать на должность наставника ассистента знаменитости Паскаля Венсена. А Марти Уолш, резюмируя происшедшее, ограничился короткой фразой о том, что хоккеисты «заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением».

Алексей Доспехов