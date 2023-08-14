Голкипера ЦСКА признали «Флайером»

Международная федерация хоккея (IIHF) встала на сторону НХЛ в ее громком конфликте с сильнейшим клубом КХЛ — ЦСКА. Она признала действующим контракт с командой североамериканской лиги «Филадельфия Флайерс» вратаря Ивана Федотова. Он подписал соглашение в прошлом году, затем пропустил сезон из-за того, что его неожиданно забрали в армию, а отслужив, вместо того чтобы все-таки уехать в США, столь же неожиданно снова заключил договор с армейцами. IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, а ЦСКА запретила в течение года осуществлять международные трансферы. Санкции, если они не будут оспорены, грозят московскому клубу некоторыми кадровыми сложностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В НХЛ Иван Федотов, дисквалифицированный IIHF, считается игроком «Филадельфии», находящимся в аренде

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В НХЛ Иван Федотов, дисквалифицированный IIHF, считается игроком «Филадельфии», находящимся в аренде

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Международная федерация хоккея опубликовала заявление, в котором «на основании доказательств, предоставленных IIHF заинтересованными сторонами», признала действующим на ближайший сезон контракт с клубом НХЛ российского вратаря Ивана Федотова. При этом федерация установила, что Федотов, подписав на этот срок договор с ЦСКА и не получив на то разрешение от американской команды, нарушил ее регламент международных трансферов. IIHF наложила санкции как на самого голкипера, так и на московский клуб. Федотову в течение четырех месяцев начиная с 1 сентября, дня старта очередного чемпионата КХЛ, запрещено принимать участие в официальных национальных и международных играх. А клубу на год — до конца следующего лета — осуществлять международные трансферы.

Вердикт стал продолжением громкого конфликта, в центре которого оказался Иван Федотов. 26-летний вратарь блестяще провел позапрошлый сезон. В феврале 2022 года он завоевал серебро пекинской Олимпиады, защищая ворота сборной России, а вскоре внес огромный вклад в победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина. Армейцы не скрывали, что рассчитывают на голкипера, однако после завершения сезона он подписал годичный контракт с «Филадельфией». Между тем улететь в Америку Федотову так и не удалось. Летом в Санкт-Петербурге его задержали сотрудники военкомата, и спортсмен отправился служить в армию — в часть, расположенную в городе Всеволожске Ленинградской области. Форму он поддерживал, играя за команду ВМФ.

После окончания службы Иван Федотов, вместо того чтобы все-таки уехать в США, где его по-прежнему ждали, заключил контракт уже с ЦСКА, и без него опять выигравшим Кубок Гагарина.

Между тем это вызвало протесты североамериканской стороны. Выяснилось, что «Филадельфия» «перенесла» подписанный ранее договор с Федотовым на следующий сезон, полагая, что пропуск предыдущего российским голкипером был вызван форс-мажорными, не зависящими от него обстоятельствами. А руководители НХЛ даже приравнивали случившееся к полному отказу от Меморандума о взаимопонимании 2010 года: этот документ, по сути, декларировал признание как североамериканской, так и отечественной лигами контрактов друг друга. Долгое время он и в самом деле работал: серьезных противоречий между структурами не возникало. В настоящий момент на сайте CapsFriendly, который фиксирует все договоры хоккеистов в НХЛ, Иван Федотов значится игроком «Филадельфии» с истекающим в 2024 году контрактом на сумму $925 тыс., находящимся «в аренде».

Федерация хоккея России (ФХР), комментируя решение IIHF, отметила, что «передала полученные документы в ЦСКА для изучения», а клубу «предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий». В том случае если его руководство «посчитает нужным оспорить решение», ФХР окажет ему «всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете Международной федерации хоккея». В КХЛ вердикт назвали «требующим юридической экспертизы». Лига выступит с официальным заявлением «по результатам изучения документов».

Санкции IIHF, если их не удастся оспорить, грозят ЦСКА не катастрофическими, но достаточно неприятными проблемами. Дело в том, что в это межсезонье он лишился перешедшего в швейцарский «Берн» шведа Адама Рейдеборна, своего основного голкипера в минувшем чемпионате. Это обстоятельство повышало значимость для команды Ивана Федотова, даже несмотря на пропущенный вратарем год. Запрет же на международные трансферы теоретически может несколько осложнить армейцам селекцию, уменьшив количество вариантов при формировании заявки. В данный момент в ней есть лишь один хоккеист с легионерским статусом — шведский защитник Фредрик Классон. По новому же регламенту КХЛ каждый клуб вправе задействовать трех легионеров.

Алексей Доспехов