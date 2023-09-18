«Покупатели зачастую выбирают евроформат с целью экономии»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, каким форматам отдают предпочтение покупатели в разных сегментах недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В сегменте новостроек разных классов можно найти планировочные решения как евроформата, так и классические. В квартире евроформата кухня объединена с гостиной. В лотах с классической планировкой кухня — это отдельное помещение. У каждого из форматов есть свои поклонники. Кому-то удобно в едином просторном помещении готовить, отдыхать и общаться с семьей. Кому-то важно, чтобы кухня и обеденная зона были отделены стеной от остальной части квартиры.

К сентябрю на первичном рынке Москвы более 55% квартир и апартаментов реализовывалось с классическими планировками. Это 41,1 тыс. объектов в жилых комплексах разных классов на различной стадии строительной готовности. За год их доля сократилась на 9%, посчитали аналитики компании Regions Development. Тем не менее именно квартиры классического формата остаются самыми популярными в городе.

В разрезе сегментов предложение лотов классического формата неоднородно. В массовом их доля равна 52,5%, в бизнес-классе — 57,5%. А самое существенное число классических форматов представлено в проектах премиального и элитного классов — 75% и 90% соответственно.

Эксперты объясняют это так: большинство клиентов по-прежнему предпочитают классический формат планировочного решения жилья. С отдельной кухней — желательно просторной. Такие лоты пользуются большим спросом, чем варианты со вторым светом, патио и другими нестандартными опциями. Но в проектах эконом-, комфорт- и бизнес-класса покупатели зачастую отдают предпочтение евроформату с целью экономии. Такие квартиры, как правило, примерно на 10% меньше по площади.