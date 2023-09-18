В администрации Новороссийска сменились два вице-мэра

В администрации Новороссийска новым исполняющим обязанности замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, эстетики городской среды и наружной рекламы стала Екатерина Степаненко. Сведения опубликованы на портале администрации города.

Екатерина Степаненко занимала должность главного архитектора города с июля прошлого года. До ее назначения должность занимал Борис Александров, который возглавил центр развития территорий и общественных пространств мэрии Сочи.

Ранее пост и. о. замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства Новороссийска занимал Дмитрий Меланиди, назначенный на него в декабре 2020 года. В настоящее время он является исполняющим обязанности главы Новороссийска по вопросам делопроизводства, архива, внутренней политики, ведомственного контроля и организационной работы. Сведения о Наталье Клименко, занимавшей должность до господина Меланиди на сайте не отражены.

От должности замглавы Новороссийска, курирующего деятельность управления торговли и потребительского рынка, управления туризма и сельского хозяйства, отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом, также освободили Олега Мацедонского. Он стал депутатом гордумы VII созыва.

В администрации Новороссийска на запрос «Ъ-Кубань» не ответили.

Анастасия Донскова

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