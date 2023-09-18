«Уральские авиалинии» перечислили первую компенсацию пассажирам рейса Сочи-Омск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» произвела первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса U6-1383 Сочи – Омск в размере 100 тыс. руб. каждому, сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиры получат денежные средства в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка.

Как сообщает авиакомпания, в обработке находятся еще 34 заявления на компенсацию. На данный момент всего было получено 110 заявлений.

Экстренная посадка Airbus A320 произошла 12 сентября. Воздушное судно приземлилась в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, из них 21 дети. Четыре человека обратились за помощью к врачам. По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело расследуется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Лолита Белова