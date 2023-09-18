Опытный экземпляр LADA Largus собрали на автозаводе в Ижевске

В автозаводе в столице Удмуртии с 12 по 14 сентября прошла сборка опытного экземпляра автомобиля LADA Largus в рамках переноса производства. В частности, процесс сборки затронул все основные линии производства, сообщает во «ВКонтакте» сообщество «На заводе Ижевск».

Сборка опытного экземпляра позволит определить особенности технологического процесса, а также выявить потребности в необходимом инструменте и оснастке. При этом установку дверей планируется отработать отдельно.

Вместе тем на автозавод продолжают поставлять оборудование, в том числе для производства сварки. Из Тольятти доставили роботов для линии сварки кузова, разнообразную сварочную оснастку, а также роботов-маркировщиков, наносящих вин-номер на кузов автомобиля.

Планируется, что сварщики произведут первый кузов LADA Largus в ноябре.

Напомним, о начале производства электрической версии Lada Largus на площадях автозавода в Ижевске стало известно в 2022 году. Его планировалось запустить вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. В августе 2023 года сообщалось, что ижевский автозавод начнет выпускать автомобили семейства Lada Largus. Проект переноса с площадки «АвтоВАЗа» в Тольятти компания рассчитывает завершить в 2024 году.