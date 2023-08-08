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Производство Lada Largus перенесут из Тольятти в Ижевск

Автозавод в столице Удмуртии начнет выпускать автомобили семейства Lada Largus, которые ранее производили на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти. Проект переноса компания рассчитывает завершить во втором квартале 2024 года, сообщает пресс-служба предприятия. Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Отмечается, что в августе «АвтоВАЗ» планирует выпустить на тольяттинской площадке партию в 635 автомобилей Largus. В Ижевске до конца 2023 года произведут опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

В компании рассказали, что пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. В частности, речь идет о наращивании объема производства существующего модельного ряда и новых автомобилей, в числе которых Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Ожидается, что перерыв также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.

Напомним, летом 2022 года было объявлено, что на площадях автозавода в Ижевске запустят производство электрической версии Lada Largus вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. Опытно-промышленную партию планировалось собрать на площадке в Ижевске к концу 2023 года. В декабре 2022 года в столице Удмуртии презентовали прототип электрической версии автомобиля Lada Largus.

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Как презентовали LADA e-Largus в Удмуртии

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На заводе &quot;Лада Ижевск&quot; в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

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Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

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Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

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На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

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При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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