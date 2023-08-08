Производство Lada Largus перенесут из Тольятти в Ижевск

Автозавод в столице Удмуртии начнет выпускать автомобили семейства Lada Largus, которые ранее производили на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти. Проект переноса компания рассчитывает завершить во втором квартале 2024 года, сообщает пресс-служба предприятия. Об этом пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Отмечается, что в августе «АвтоВАЗ» планирует выпустить на тольяттинской площадке партию в 635 автомобилей Largus. В Ижевске до конца 2023 года произведут опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

В компании рассказали, что пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. В частности, речь идет о наращивании объема производства существующего модельного ряда и новых автомобилей, в числе которых Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Ожидается, что перерыв также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.

Напомним, летом 2022 года было объявлено, что на площадях автозавода в Ижевске запустят производство электрической версии Lada Largus вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. Опытно-промышленную партию планировалось собрать на площадке в Ижевске к концу 2023 года. В декабре 2022 года в столице Удмуртии презентовали прототип электрической версии автомобиля Lada Largus.