Автосервисы заподозрили в заимствовании

В деле о скандальном ДТП около Белорусского вокзала возник новый поворот. К расследованию подключился Следственный комитет. В конце прошлой недели СМИ сообщили о ночной аварии с пятью пострадавшими: на 1-й Тверской-Ямской улице Mercedes-Benz на огромной скорости врезался в фонарь, после чего столкнулся с такси и перевернулся. Журналисты установили, что автомобиль принадлежит владельцу футбольного клуба «Пантеры» Андрею Пальоре. Однако он настаивает, что не был виновником аварии. В интервью “Ъ FM” предприниматель сообщил, что находится за границей, а Mercedes-Benz перед отъездом отправил на ремонт в детейлинг-центр. Кто несет ответственность за машины на станциях техобслуживания? И как добиться компенсации за незаконное использование личного транспорта? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Авария с участием Mercedes-Benz Андрея Пальоры тянет на сюжет детектива. В показаниях путаются все — начиная от Telegram-каналов и СМИ, до собственника машины. То ли он ее оставил в сервисе, то ли на мойке, то ли на парковке в Сити. В беседе с “Ъ FM” он заявил, что машину угнали из детейлинг-центра. Теперь возник вопрос, кто компенсирует ущерб. Новый Mercedes-Benz AMG GT сейчас стоит от 19 млн руб., а ведь есть еще такси, пострадавшие пассажиры и имущество города.

Доказать, что за рулем был не владелец, а кто-то другой, будет непросто, говорят собеседники “Ъ FM”. Ведь в премиальных сервисах чаще работают на доверии, без всяких актов приема-передачи авто, отмечает директор по послепродажному обслуживанию «БИП-Сервис» Александр Пантелеев:

«Многие сервисные центры называют "клубными". Клиенты приходят, кладут ключи на стол — надо сделать то-то и то-то — и на этом все оформление заканчивается. С одной стороны, юридически это не совсем корректно, с другой, люди знают, что если будут какие-то нюансы с нашей стороны, где-то что-то мы повредим, то всегда честно об этом скажем. Все зависит от владельцев и от сервисов, как они захотят выйти из этой ситуации — красиво с финансовыми затратами или юридически уйти от этой ситуации, но с определенными репутационными потерями».

Если изучить новостные сводки, становится понятно: станции техобслуживания все чаще оказываются в центре скандала. Их сотрудники ездят на клиентских машинах, как на каршеринге, только бесплатно. А штрафы прилетают владельцам. Да, если есть акт приема-передачи, претензию получится оспорить. Но если машину, например, разобьют, все становится сложнее. Рассчитывать на каско не стоит. Полис перестает работать в автосервисах и на эвакуаторе, напоминает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Был случай, ночью в сервисе загорелся кулер с водой, пострадали четыре автомобиля. Я заплатил за все. Даже если в акте написано "машину передали, машину приняли", будьте добры, верните либо автомобиль, либо деньги. Есть ли право отказаться от предложения ремонта? Нет. Если ущерб незначительный — до 125 тыс. руб. юрлица, до 50 тыс. руб. — физические лица».

За езду на клиентском транспорте к ответственности можно привлечь не только автодилера, сервис, но даже автомойки. Главное все фиксировать — от километража до топлива в баке, говорят опрошенные “Ъ FM” автоюристы. В ряде случаев суды принимают переписку, а недавно даже смайлик признали подтверждением заключения сделки. Но даже это не будет гарантом компенсации, признается президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Акт приема-передачи у нас оформляют далеко-далеко не все. Приезжаешь в какую-то организацию, на вывеске написано одно, а фактически работы исполняет другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а то и самозанятые.

Поэтому доказать, что вот это конкретное лицо имеет отношение к нашей машине, часто сложно».

Есть и еще одна проблема. Московские суды сейчас перегружены. И адвокаты за 2022 год стали дороже на 16%, подсчитали аналитики группы Veta. Даже юристы небольших фирм за ведение дела в первой инстанции попросят в среднем 131 тыс. руб. А наиболее успешные представители отрасли обойдутся в 1,3 млн руб. И еще нужно не забыть так называемый гонорар успеха — в Москве он составляет 7% от суммы выигрыша.

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