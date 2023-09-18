Подземный переход около УдГУ в Ижевске консервируют на зиму

В столице Удмуртии рабочие приступили к консервации подземного перехода, расположенного около УдГУ. На зимний период входы в него закрывают железобетонными блоками. Об этом со ссылкой на очевидца пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Захарова Фото: Анастасия Захарова

Напомним, раннее власти Ижевска расторгли контракт на ремонт этого подземного перехода после нарушения сроков выполнения работ. Причиной стало «пьянство рабочих» и невозможности закупить необходимые ограждения. Капитальный ремонт объекта начали в июле 2022 года и планировали завершить в августе. Однако работы переносили, а договоры с подрядчиками расторгали. В январе 2023 года служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Единственным участником стала компания из Казани «Марстрой», которую в настоящее время планируют включить в реестр недобросовестных поставщиков.

Подробнее читайте в материале «Иск из-под земли достанут».