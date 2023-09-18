Geely начал продажи кроссовера Belgee X50 в России

Компания Geely начала продажи кроссовера Belgee X50 в России — модель представляет собой белорусскую версию модели Geely Coolray.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Belgee X50

Фото: Geely Belgee X50

Фото: Geely

Автомобиль оснащен 150-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Новинка будет доступна в трех комплектациях — Active, Style и Prestige — отличающихся оснащением.

Для кроссовера заявлены фронтальные и боковые подушки безопасности, различные электронные системы безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, встроенный видеорегистратор и ряд другого оборудования.

Стоимость Belgee X50 в базовой комплектации с учетом всех акций составит от 2 млн руб. Автомобиль уже доступен у официальных дилеров Geely в России.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK