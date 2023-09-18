Квадратный метр в челябинских новостройках подорожал на 20% за год

В сентябре средняя цена квадратного метра нового жилья в Челябинске составила 109,3 тыс. руб. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем рост оценивается в 5%, сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

В целом среди городов-миллионников РФ продажи нового жилья в августе увеличились на 45%. В Москве и Санкт Петербурге рост составил 38% и 46% соответственно. В среднем цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников за месяц увеличилась на 3,6%. Это максимальный за последние полтора года прирост, отмечают эксперты «Циан. Аналитики».

«Как и всегда, в периоды ажиотажа на рынке с него, в первую очередь, уходят именно недорогие лоты. Но и застройщики активизировали индексацию на уже находящиеся в реализации помещения»,— комментирует руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

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