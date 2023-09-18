Депутат Госдумы от Удмуртии Гарин сообщил о готовящихся поправках по электросамокатам

Правила, введенные для использования средств индивидуальной мобильности, нуждаются в доработке, поскольку действующих мер «оказалось недостаточно», рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин. Согласно опросу, проведенному депутатом в своем Telegram-канале, 50% респондентов выступают против электросамокатов, что говорит о необходимости срочно решать проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Олег Гарин Фото: vk.com, Олег Гарин

«К сожалению, введения новых правил оказалось явно недостаточно, и сейчас идет широкое обсуждение дополнительных мер по обеспечению безопасности всех участников движения. Но все-таки, на мой взгляд, действовать необходимо не путем полного запрета, а путем нормального цивилизованного регулирования. Останавливать прогресс — дело бесперспективное»,— отметил господин Гарин.

В частности, осенью планируется внесение в Госдуму России законопроекта, который определит новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей СИМ. В их числе внедрение градации штрафов, которые будут зависеть от превышения ограничения скорости. Их сумма составит от 800 руб. до 5 тыс. руб. Кроме того, за передвижение на электросамокате двух и более лиц нарушитель заплатит 2 тыс. руб., а в случае создания помех при движении для пешеходов штраф окажется на уровне не ниже 2 тыс. руб.

Законопроектом также планируется установить ограничение скорости средств до 10 км в час в общественных местах и на тротуарах, а также урегулировать вопросы страхования потерпевших от последствий столкновения с электросамокатами и передачу данных правоохранительным органам о владельцах, скорости и местонахождении СИМ. Власти также намереваются внедрить систему мониторинга за исполнением требований законодательства.

Изменения в законодательстве вынесут на обсуждение со специалистами и со всеми заинтересованными лицами.

Напомним, ранее стало известно, что в правилах благоустройства столицы Удмуртии появятся новые пункты, регулирующие размещение и парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) или иначе — электросамокатов. Так, их нельзя будет оставлять на велопешеходных дорожках, возле остановок и памятников, а также в ряде других мест.