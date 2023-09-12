СИМ поставят на место

В правилах благоустройства столицы Удмуртии появятся новые пункты, регулирующие размещение и парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) или иначе — электросамокатов. Например, их нельзя будет оставлять на велопешеходных дорожках, возле остановок и памятников, а также в ряде других мест. Об этом рассказали на рабочей встрече в администрации Ижевска. Участники встречи обсудили, как предотвратить использование электросамокатов детьми, а также трудности с идентификацией пользователей. По данным регионального ГИБДД, количество аварий с участием электросамокатов по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Необходимость внесения изменений в правила размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электросамокатов, обсудили 12 сентября на рабочем совещании в администрации Ижевска.

В проекте поправок указано, что СИМ запрещено размещать на велопешеходных дорожках, остановках общественного транспорта, на тротуарах, шириной менее 1,5 метра, возле памятников и мемориальных сооружений, на детских и спортивных площадках, перед входом в здания, на газонах, а также рядом с пешеходными переходами.

«Также запрещается размещение СИМ в период проведения ремонта дорог, работ по благоустройству, а также на территории проведения культурно-массовых мероприятий. Стоянки СИМ на такой территории временно приостанавливаются»,— рассказал председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев.

По мнению председателя общественной палаты Ижевска Александра Бадицы, отказываться от этого вида транспорта нельзя и неправильно. Для города это экологичный и удобный вид передвижения, который должен развиваться. «Другой вопрос, что нужно наводить порядок. Жителям города не нравятся электросамокаты в основнов из-за того, что их где попало оставляют, часто ездят на большой скорости там, где ходят дети, люди. Если мы сможем навести порядок в этой отрасли, то восприятие этого вида транспорта будет на порядок позитивнее. И первый шаг — внесение изменений в правила благоустройства»,— прокомментировал господин Бадица. Он добавил, что с новыми правилами у городских служб появится больше возможности для контроля и наложения санкций для тех, кто их нарушает. Штрафы будут взиматься в том числе и с тех, кто оставил электросамокат в ненадлежащем месте. В самом проекте изменений правил благоустройства не говорится о возможных размерах штрафов, не озвучивалась эта информация и на самой встрече.

Одна из острых тем совещания — пользование СИМ несовершеннолетними. Как рассказала представитель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Анастасия Карманова, она часто видит на электросамокатах детей младше 14 лет, зачастую на одном СИМ передвигаются по несколько человек. «У детей уже есть смартфоны с привязанными к ним банковскими картами. Им ничего не мешает подойти и оплатить поездку. Но согласно ПДД, пользоваться СИМ можно только с 14 лет. Как это отслеживать и предупреждать такие случаи?»,— сказала госпожа Карманова. И.о. начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов считает, что использование СИМ детьми — зона ответственности родителей.

Представители кикшеринговых компаний ответили, что идентифицировать пользователей в настоящий период времени затруднительно, однако в этом направлении ведется работа.

«Разумеется, мы все выступаем за то, чтобы качество идентификации пользователей повышалось. Но есть и противоположная позиция Роспотребнадзора, основанная на федеральном законодательстве. Мы как лицо, предоставляющую услугу, не вправе просить пользователя больше той информации, которая необходима для ее оказания. Мы не можем запрашивать паспортные данные. Мы вправе запрашивать только данные банковской карты, которая фактически может принадлежать другому человеку. Но, надеюсь, мы постепенно будем адаптировать законодательство в соответствии с нашими потребностями»,— прокомментировал специалист кикшеринговой компании Whoosh.

Представитель Urent добавил, что у кикшеринговых компаний в настоящий момент не хватает мощностей, чтобы собирать и хранить паспортные данные. Сотрудник министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии предложил, что идентификацию можно проводить через Госуслуги. Однако и этот механизм еще только предстоит разрабатывать.

Кроме того, именно несовершеннолетние чаще всего портят СИМ, отмечают кикшеринговые компании. За прошедший год были случаи, когда электросамокат оказывался в мусорке, на дереве или в воде. «Правонарушителей мы находим. Штраф определяется договором, он начинается от 500 руб. Можно и Гражданский кодекс применить. Прецеденты есть»,— рассказал управляющий макрорегиона «Поволжье» сервиса Whoosh Артур Фахрутдинов.

Еще одна проблема, когда электросамокатчик не спешивается перед пешеходным переходом, говорит Анастасия Карманова. В Whoosh отмечают, что в настоящий момент есть трудности с геолокацией — не в каждом населенном пункте и не на каждом перекрестке она с точностью определяет местоположение СИМ. В связи с этим нет гарантий, что снижение скорости сработает непосредственно перед пешеходным переходом, это может случиться посреди перекрестка, что может быть опасно, подчеркнул Артур Фахрутдинов. «Забегу сильно вперед: мы разработали самокат с компьютерным зрением, которое определяет пешеходный переход, где он будет снижать скорость. Пока что это наработки, мы только тестим, буквально несколько штук в Казани и Москве пробуем. Мы двигаемся в этом направлении»,— добавил господин Фахрутдинов.

Всего за 2023 год в ДТП с участием электросамокатов погибли два человека, рассказали представители ГИБДД Удмуртии. Один из них был на частном электросамокате, другой на арендованном. В целом, большинство ДТП происходят именно с арендованными электросамокатами. В прошлом году ДТП было около 60, в этом уже порядка 150.

Поправки в правила благоустройства Ижевска о размещении СИМ будут рассмотрены 13 сентября на публичных слушаниях в администрации города. «В конце сентября с учетом всех замечаний документ утвердят депутаты на сессии городской думы. Главное — создать комфортные условия при передвижении и самокатчикам, и пешеходам»,— подчеркнул глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в «ВКонтакте».

Татьяна Колегова

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