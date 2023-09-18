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Коммерсантъ FM
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В результате обстрела курского поселка Теткино ранена женщина

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о ранении женщины в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Глушковском районе. С ранениями средней степени ее госпитализировали в районную больницу. Глава региона уточнил, что при необходимости женщину доставят в областную больницу.

Один из снарядов попал в жилой дом в Теткино, после чего начался пожар. Сейчас пожарные расчеты тушат возгорание. Роман Старовойт пообещал жителям дома помочь в его восстановлении. Сегодня утром Теткино уже попадало под огонь. В поселке упал 21 снаряд. Повреждения получило 11 домов. На прошлой неделе из-за обстрела спиртзавода в Теткино погиб рабочий.

Вчера, 17 сентября, в результате обстрела курской деревни Успеновка были ранены три человека. Двум местным жителям оказали медпомощь на месте, а одного с тяжелым ранением госпитализировали.

Курская область подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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