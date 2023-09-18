Украина пожалуется в ВТО на Венгрию, Польшу и Словакию из-за зернового эмбарго

Украина сегодня, 18 сентября, запустит процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщил Politico замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны… На протяжении многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе»,— пояснил господин Качка.

Он пояснил, что решение Польши «повлияет на значительную часть украинского экспорта». Если Варшава не отменит введенные ею ограничения, то Киев в ответ введет запрет на импорт польских овощей и фруктов, пообещал замминистра.

15 сентября ЕК не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители трех восточноевропейских стран не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Венгрия также запретила ввоз 24 видов украинской сельхозпродукции. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры.

Подробности — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Лаура Кеффер