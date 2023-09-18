В Казани начали подключать к теплу соцобъекты

Подключение жилых домов в Казани к теплу начнут, когда пятидневная среднесуточная температура установится на уровне 8 градусов тепла. Об этом на деловом понедельнике сегодня, 18 сентября, заявил глава исполкома Рустем Гафаров.

По его словам, начали «подключать соцобъекты по отдельным заявкам». Речь идет о детских садах, клиниках. Всего в Казани 853 социальных объекта: 635 объектов образования и 116 объектов здравоохранения.

Как отметил господин Гафаров, коммунальное хозяйство города готово к отопительному сезону, в том числе 5520 жилых домов. Еще 68 многоквартирных домов к настоящему времени не получили «паспорта готовности» к зиме.

В 2022 году отопительный сезон в Казани начался 26 сентября.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"