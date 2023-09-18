В Петербурге пройдет «Мой бизнес FORUM» для представителей МСП

В Санкт-Петербурге 22 и 23 сентября пройдет «Мой бизнес FORUM», который будет посвящен мерам поддержки малого и среднего предпринимательства и развитию бизнеса в креативных индустриях, сообщается на сайте организатора.

В этом году форум впервые пройдет при поддержке Министерства экономического развития России и

центра господдержки петербургского предпринимательства «Мой Бизнес». Среди организаторов также комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Мероприятие пройдет в пространстве LOFT HALL по адресу: Арсенальная наб., д.1. Участие в программе форума бесплатное. Среди партнеров компании «Яндекс», «Вконтакте», РБК, Open Service.

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