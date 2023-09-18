Урожайность зерновых в Удмуртии превысила 20 центнеров с га

В Удмуртии завершается уборочная компания по зерновым, в настоящее время собрали 98% зернобобовых культур и зерновых. В настоящее время обмолочено 300 тыс. га, что привело к получению 602, 3 тыс. т зерна с урожайностью в среднем 20,1 ц. на га, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Лидером по показателю оказался Алнашский район, где намолото 59,1 тыс. т. Вторую позицию занял Можгинский район — 58,3 тыс. т, третью — Вавожский район (41,3).

Высокую урожайность также смогли показать хозяйства Алнашского района, где удалось вырастить 25,7 ц. зерна с одного га. Следом идет Игринский район — 23,3 ц., Вавожский район — 23,2 ц. на гектар.