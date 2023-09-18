Единоросс Сергей Сокол переходит из Госдумы РФ в парламент Хакасии

Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол направил в избирательную комиссию Республики Хакасия заявление о получении мандата депутата верховного совета (ВС). Он возглавлял партийный список «Единой России» (ЕР) на выборах в парламент региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Буду жить в Хакасии, выполнять предвыборные обещания»,– объяснил свое решение господин Сокол. Ранее он направил в Госдуму РФ заявление о сложении полномочий ее депутата. Рассмотреть его предполагается 19 сентября.

Напомним, выборы в Госдуму РФ прошли в 2021 году. Тогда секретарь регионального отделения ЕР Сергей Сокол был избран депутатом от Хакасского одномандатного избирательного округа №35, набрав 28,97% голосов при явке 37,37%.

Мандат депутата ВС дает Сергею Соколу возможность побороться за пост спикера республиканского парламента. Как сообщал «Ъ-Сибирь», ЕР получила 34 мандата из 50 на состоявшихся 8-10 сентября выборах восьмого созыва ВС. Первая сессия верховного совета, на которой будет избран председатель, состоится 22 сентября.

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Валерий Лавский