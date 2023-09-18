Кирби заявил о росте числа критиков помощи Украине среди конгрессменов

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что администрация США видит растущее число американских конгрессменов, критикующих будущие расходы не помощь Украине. Он отметил, что их особенно много среди республиканцев.

«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине»,— сказал Джон Кирби в интервью газете The Daily Telegraph. По его словам, критика прежде всего исходит от «небольшой, но громкой группы республиканцев от правого крыла палаты».

Во время визита в Киев глава Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $1 млрд. В сумму войдут выделенные ранее вооружения и боеприпасы, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.

Позднее стало известно, что США выделяет Украине еще $1,25 млрд до конца года через целевой фонд Всемирного банка. Эти деньги уйдут на поддержку незащищенных слоев населения, а также госслужащих, врачей, педагогов и спасателей.

Анастасия Ларина