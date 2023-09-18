Адвокатам тянут видеосвязь в СИЗО

Свидания арестантов с адвокатами в СИЗО должны проходить не только очно, но и с использованием видео-конференц-связи (ВКС), предлагает Минюст РФ. Ведомство ссылается на негативный опыт пандемии коронавируса, когда очные свидания были затруднены санитарными ограничениями. Однако опрошенные “Ъ” эксперты утверждают, что главная проблема — в нехватке помещений для свиданий в ряде СИЗО. Из-за этого адвокатам и без пандемии приходится по многу часов стоять в очередях. Видеосвязь могла бы решить эти проблемы, признают эксперты, но считают, что предложение Минюста нуждается в доработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минюст опубликовал проект поправок к закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и УПК. В пояснительных записках ведомство напоминает: по закону свидания адвокатов с подзащитными проводятся «наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности». Но во время пандемии коронавируса были введены особые режимы посещения изоляторов, «осложняющие права подозреваемых и обвиняемых на оказание юридической помощи». Тогда ФСИН получила более 70 жалоб, касающихся проблем со свиданиями, сетует Минюст.

Поэтому ведомство хочет проводить свидания в СИЗО не только очно, но и «в режиме видео-конференц-связи по заявлению подозреваемого или обвиняемого». «Организация указанных свиданий будет оказываться путем оборудования на территории следственных изоляторов отдельных кабинета для защитника и кабинета для подозреваемого или обвиняемого,— говорится в пояснительной записке.— Указанные помещения оборудуются двусторонней видеосвязью с обеспечением конфиденциальности проведения переговоров». Впрочем, Минюст оговаривается, что допустимо и «использование ?действующих кабинетов следователей и адвокатов». Общественное обсуждение инициативы продлится до 28 сентября.

Опрошенные “Ъ” эксперты напоминают, что в ряде регионов адвокатам было сложно встретиться с арестованными доверителями и до пандемии, и после нее. Проблема — в нехватке помещений для свиданий, поэтому адвокатам приходится отстаивать в СИЗО долгие очереди. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева говорит, что в столичных СИЗО даже через электронную систему записи «нереально записаться на свидание на ближайшие недели две». Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказывает про столичное Лефортово: «Если приехать рано утром, попасть туда можно только поздно вечером». Впрочем, он оговаривается, что проблема с доступом в СИЗО адвокатов есть «не во всех регионах».

Госпожа Меркачева участвовала в предварительном обсуждении инициативы в Минюсте. «Задумка была в том, что адвокату часто надо поговорить с подзащитным буквально минуту — например, сообщить дату очередного заседания суда»,— говорит она. По мнению господина Мельникова, до 80% работы адвоката в СИЗО не требует конфиденциального общения, поскольку относится к обсуждению бытовых вопросов, например условий содержания. «Для этого не требуется долгого нахождения в очередях»,— добавляет эксперт. Но он призывает заранее оценить, не «загрузит» ли сотрудников ФСИН новый формат, обращая внимания на их недокомплект и недобор «в значительном числе учреждений».

«Проблема очередей в СИЗО актуальна. Если оборудование позволит ускорить проведение встречи с доверителем хоть и в формате ВКС, это может оказаться востребованным. Если сегодня практика дистанционного участия обвиняемых из СИЗО в судебных разбирательствах стала обыденностью, почему не предоставить такую возможность общения с защитниками»,— рассуждает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Он, впрочем, призывает использовать формат «не вместо, а вместе с возможностью традиционного живого общения». Госпожа Меркачева также считает важным, чтобы видеосвязь «не подменяла собой реальные встречи».

Однако адвокат Андрей Сучков сомневается, что законопроект Минюста в его нынешнем виде решит проблему очередей. «В "поясниловке" говорится, что кабинет ВКС для обвиняемого и кабинет ВКС для адвоката должны находиться в одном СИЗО. И это полностью убивает весь смысл идеи,— сказал он изданию "Адвокатская улица" (в реестре иноагентов).— Потому что снова нужно будет ехать в изолятор и стоять в очереди — теперь уже чтобы попасть в кабинеты для ВКС. Причем я не уверен, что для ВКС создадут новые кабинеты, ведь площади СИЗО ограниченны. А значит, их переделают из уже существующих помещений». По словам господина Сучкова, в некоторых регионах адвокатские палаты уже договаривались с региональными управлениями ФСИН о системе ВКС-свиданий. Но там один компьютер стоял в изоляторе, а другой — в помещении адвокатской палаты, поэтому адвокатам не надо было ждать в очередях в СИЗО. Законопроект Минюста может «поставить под угрозу региональные проекты», переживает адвокат, «ведь формально они не соответствуют предложенным поправкам».

Александр Воронов, Иван Тяжлов