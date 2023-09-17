Пресс-секретарь правительства Конго опроверг сообщения о госперевороте в стране

Пресс-секретарь правительства Конго Тьерри Лезен Мунгала в социальной сети X (бывшая Twitter) опроверг слухи о государственном перевороте в стране. По его словам, в столичном Браззавиле все спокойно. Ранее несколько российских Telegram-каналов со ссылкой на местные СМИ писали о госперевороте в Браззавиле, происшедшем после отъезда президента Конго Дени Сассу-Нгессо в Нью-Йорк.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами»,— написал пресс-секретарь.

Республика Конго на западе граничит с Габоном. В конце августа в Габоне произошел госпереворот, в результате которого у власти оказались военные. До этого аналогичный госпереворот произошел в Нигере. Все эти страны — бывшие французские колонии.

Полина Мотызлевская