Туристы расселились по дачам

Стремление туристов сэкономить и разнообразить поездки внутри страны стимулирует спрос на краткосрочную загородную аренду. По итогам летних месяцев он увеличился на 44% год к году, а средние цены выросли на 25%. Чаще всего россияне останавливаются в загородных объектах Краснодарского края, Дагестана и Подмосковья, тогда как в Крыму в этом году спрос заметно упал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам июня—августа спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 44% год к году, подсчитали в «Авито Недвижимости». В то же время число доступных вариантов для аренды за год выросло на 23%, средняя стоимость — на 25%, до 5 тыс. руб. в сутки. По словам гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в целом посуточная аренда в России летом подорожала на 10%, до 4,1 тыс. руб. в день.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что летом на квартиры, апартаменты и аналогичные форматы размещения пришлось 11,1% общего объема бронирований в России. За год показатель вырос вдвое, а количество подключенных к сервису объектов — в четыре раза, добавила она. В Ostrovok.ru сообщили, что на загородные апартаменты летом пришлось 18% бронирований против 15% годом ранее. Общая доля апартаментов, гостевых домов, кемпингов, глэмпингов, коттеджей и вилл в структуре бронирований сервиса за год выросла с 28% до 32%.

Посуточная аренда считается бюджетной альтернативой отелям, говорит директор по развитию и коммуникациям «Твил» Оксана Шустикова. По данным Ostrovok.ru, ночь в апартаментах в России этим летом стоила в среднем 4,75 тыс. руб., что на 9% больше год к году, в то время как размещение в отелях категории «три звезды» подорожало на 13%, до 5,7 тыс. руб. за ночь, в категории «четыре звезды» — на 18%, до 8,6 тыс. руб. «Посуточное жилье часто дешевле гостиницы на 30–50%»,— отмечает Юрий Кузнецов.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин также связывает рост интереса к краткосрочной аренде за городом со стремлением путешественников сократить расходы. «В одном доме может комфортно разместиться семья или компания, разделив стоимость. Снять несколько номеров в отеле обходится дороже»,— говорит он.

Согласно «Авито Недвижимости», основной формат загородной недвижимости для краткосрочной аренды — дома, на них приходится 73% предложения. Еще 20% приходится на коттеджи, 6% — на дачи, 3% — на таунхаусы. Самым бюджетным вариантом считаются дачи. Средняя стоимость аренды таких объектов, по подсчетам «Авито Недвижимости», по итогам лета выросла на 17% год к году, до 3,5 тыс. руб. в сутки. Дома за этот период подорожали в среднем на 14%, до 4 тыс. руб., а коттеджи — на 1%, до 8 тыс. руб. за ночь.

Чаще всего загородные объекты в краткосрочную аренду, по данным «Авито Недвижимости», снимают в Краснодарском крае, где спрос за год вырос на 62%, а средние цены — на 17%, до 3,5 тыс. руб. за ночь. В Дагестане активность арендаторов увеличилась на 46%, а цены остались на уровне 5 тыс. руб. в сутки. В Подмосковье средняя стоимость краткосрочной аренды сократилась на 15%, до 8,5 тыс. руб. в сутки, хотя спрос летом увеличился на 40% год к году. В Ostrovok.ru заметили наибольший рост интереса к бронированию апартаментов за год в Ленинградской области (на 82% год к году), Дагестане (на 72%) и Иркутской области (на 66%).

Единственным регионом, показавшим снижение активности арендаторов, оказался Крым. По данным «Авито Недвижимости», спрос на дома и дачи летом здесь сократился на 35% год к году, предложение уменьшилось на 12%, а средние цены остались на уровне 3 тыс. руб. в сутки. Но, добавляют аналитики, полуостров вместе с Краснодарским краем и Дагестаном еще остается в числе регионов с наибольшим объемом предложения.

Александра Мерцалова