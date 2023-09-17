Россиянин Магомедов стал серебряным призером ЧМ по борьбе в Белграде

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Белграде в категории до 61 кг. В финале он уступил американцу Виталию Аруджау со счетом 9:10.

Бронзу на ЧМ завоевали Тайирбек Жумашбек из Киргизии и грузинский борец Шота Партенадзе.

25-летний Магомедов является чемпионом мира и Европы по борьбе, а также обладателем Кубка мира.

Сегодня олимпийский чемпион по борьбе в Токио россиянин Заурбек Сидаков прошел в финал ЧМ в Белграде в весовой категории 74 кг. В финале он встретится с американцем Кайлом Дейком.

Эрдни Кагалтынов