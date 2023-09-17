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Коммерсантъ FM
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Президент Финляндии: Путин более получаса говорил о стихотворении Лермонтова

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал журналистам The New York Times об одной из встреч с Владимиром Путиным в феврале 2022 года. По словам господина Ниинистё, он пытался проверить российского президента на знания и спросил его о стихотворении Михаила Лермонтова на смерть Александра Пушкина. Господин Путин говорил о произведении более получаса.

«Он знал об этом все — для него это Россия, Россия в целом»,— сказал финский президент. По его словам, Владимир Путин был «одержим» российской культурой во время их диалога.

Стихотворение Михаила Лермонтова «Смерть поэта» было написано в феврале 1837 года, после смерти Александра Пушкина 10 февраля того же года. 20 февраля шеф жандармов Александр Бенкендорф написал Николаю I записку о том, что из-за таких «непозволительных стихов» в доме поэта необходимо провести обыск. В результате заведенного против Лермонтова дела он был осужден и отправлен в первую ссылку на Кавказ.

Полина Мотызлевская

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