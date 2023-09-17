«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» выиграл казанский «Рубин» со счетом 3:0 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе «Рубин» в Казани.

Голы в матче забили дебютировавший за «Зенит» Вильсон Изидор (8-я минута), Матео Кассьерра (56) и Клаудиньо (59).

Изидор перешел в петербургскую команду на правах аренды из «Локомотива» с правом выкупа. Соглашение действует до конца текущего сезона.

Победа над «Рубином» позволила «Зениту» подняться на второе место в РПЛ с 17 очками. Первое место в таблице занимает «Краснодар», который набрал 18 очков. «Рубин» располагается на 13-м месте с 6 очками.

Эрдни Кагалтынов