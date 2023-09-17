Сайнс выиграл Гран-при Сингапура и прервал победную серию Ферстаппена в F1

Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс выиграл Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре и прервал рекордную серию из десяти побед нидерландца из Red Bull Макса Ферстаппена.

Второе место по итогам 62 кругов ночной гонки в Сингапуре занял британский пилот McLaren Ландо Норрис, третье — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Ферстаппен занял пятое место.

Сайнс стал первым пилотом в текущем сезоне, которому удалось обойти участников команды Red Bull. Сейчас в личном зачете F1 лидирует Ферстаппен, набравший 366 очков, на 2-м месте — мексиканец Серхио Перес (223 очка) из Red Bull, на 3-м — Хэмилтон (178). Сайнс занимает 5-е место с 137 очками.

Эрдни Кагалтынов