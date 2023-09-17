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Коммерсантъ FM
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В частной коллекции нашли неизвестную картину Рафаэля с изображением Магдалины

Группа ученых обнаружила в одной из частных коллекций за пределами Италии неизвестную ранее картину Рафаэля, на которой изображена христианская святая Мария Магдалина. Об этом было объявлено в ходе международной конференции «Идеальная красота — видение совершенства Рафаэля Санти» в Перголе, передает агентство ANSA.

По словам ученых, Рафаэль изобразил в образе христианской святой Кьяру Франчелли, жену своего учителя Пьетро Перуджино. Отмечается, что обнаруженная картина написана на тополиной доске размером 46 см на 34 см в 1504 году.

Подробная публикация о картине Рафаэля появится в научном журнале Open Science, Art and Science под заголовком «Магдалина Рафаэля, или Когда ученик превосходит учителя», сообщает ANSA.

Эрдни Кагалтынов

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