Лавров и глава МИД Китая обсудят в Москве урегулирование украинского конфликта

Глава российского МИДа Сергей Лавров 18 сентября встретится с китайским коллегой Ван И. Они проведут переговоры в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Одной из тем встречи станет урегулирование украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ван И и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По ее словам, министры обсудят «широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях». В частности, они уделят внимание взаимодействию на международной арене с акцентом на работу в ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС.

«Состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР»,— рассказала госпожа Захарова на брифинге для журналистов.

7 августа Сергей Лавров и Ван И провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе военный конфликт на Украине и санкции стран Запада. Они также виделись 22 августа на саммите БРИКС в ЮАР, в рамках которого прошла встреча министров иностранных дел этого объединения.

25 июля Ван И вновь вернулся на должность главы МИД КНР, на которой работал около десяти лет до назначения на нее Цинь Гана. Увольнение Цинь Гана произошло через месяц после его исчезновения из публичного пространства.

Подробности — в материале «Министр в Китае больше не министр».

Лаура Кеффер