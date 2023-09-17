УФАС приостановило определение подрядчика по охране «Невской ратуши» в Петербурге

В ходе открытого конкурса в Санкт-Петербурге выбрали подрядчика, который предоставит услуги по охране БЦ «Невская ратуша». Однако определение исполнителя было приостановлено региональным управлением Федеральной антимонопольной службы из-за жалобы ООО «ЭКОДОМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно содержанию обращения компании, заказчик в лице СПб ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного назначения» провел оценку участников на основе имеющихся у них финансовых ресурсов, опыта работы, деловой репутации, не указав предельное максимальное количественное значение. Это приводит к ограничению конкуренции среди потенциальных исполнителей, поскольку те участники закупки, которые не имеют достаточный опыт, лишаются возможности претендовать на лидерство по другим параметрам. В такой ситуации опытная компания получает преимущественное положение, уточняется в жалобе.

«Неприменение заказчиком пороговых значений заведомо ставит участников конкурса с избыточным количеством специалистов в преимущественное положение по сравнению с иными участниками конкурса, которые также имеют необходимый и достаточный опыт, специалистов и способны оказать услуги надлежащим образом»,— говорится в тексте документа.

Согласно данным сайта госзакупок, заявки на участие в конкурсе направили две компании. В качестве исполнителя было выбрано ООО «Охранная организация "Каскад"». На услуги по охране «Невской ратуши» выделили немногим более 103 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС по Петербургу приостановило конкурс на благоустройство Муринского парка за 260 млн рублей.

Татьяна Титаева

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