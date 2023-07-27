УФАС приостановило конкурс на благоустройство Муринского парка за 260 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу приостановило подведение итогов конкурса на выполнение работ по благоустройству Муринского парка с начальной (максимальной) ценой контракта 275,5 млн рублей. Заказчиком выступала администрация Калининского района Петербурга.

Как сообщается на сайте госзакупок, тендер выиграла компания ООО «Балт Юнион», которая снизила цену до 260 млн рублей. С ней предполагалось подписать контракт, однако в УФАС были поданы сразу две жалобы — от ООО «Заслон-Инжиниринг» и ООО «Центр открытых информационных систем».

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо заняться озеленением и выполнить земляные работы на участке от проспекта Культуры до Гражданского и участка Светлановского проспекта. Также в Муринском парке нужно обустроить проезды, дорожки, нескольких детских и спортивных площадок.

Рассмотрение жалоб назначено на 28 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определили подрядчика по благоустройству бульвара на улице Крыленко за 403 млн рублей и двух других зеленых зон в Невском и Пушкинском районах за 370 млн рублей.

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