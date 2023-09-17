Франция собирается разрешить продавать топливо в убыток

В условиях роста цен на топливо Франция собирается временно отменить запрет на продажу топлива розничным потребителям ниже закупочных цен. Об этом заявила вчера, 16 сентября, в интервью газете Le Parisien премьер-министр Франции Элизабет Борн. Во Франции с 1963 года действует закон, запрещающий АЗС и другим розничным торговцам торговать топливом себе в убыток.

Этим летом, в условиях сильного роста цен, французские власти призывали ритейлеров, торгующих топливом и продуктами питания, сократить свою прибыль, продавая эти важные для населения товары дешевле. Энергетическая компания TotalEnergies продлила действие потолка розничных цен на топливо до конца года. Некоторые французские супермаркеты запускали акции по продаже бензина по себестоимости.

Госпожа Борн назвала временную отмену запрета беспрецедентной мерой и заявила, что ее действие скорее всего продлится несколько месяцев. Такая мера может подстегнуть конкуренцию между ритейлерами, так что некоторые из них захотят продавать топливо по цене ниже себестоимости, надеясь компенсировать это за счет того, что потребители будут покупать вместе с топливом другие товары. Госпожа Борн отметила, что тем самым государству не придется вводить субсидии на топливо — «нормально, когда крупные компании вносят свой вклад» в решение общественных проблем, таких как последствия инфляции.

Яна Рождественская