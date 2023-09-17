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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: США нарастили импорт удобрений из России до рекордных $944 млн

В период с января по июль 2023 года США нарастили закупки удобрений из России до рекордных $944 млн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы. Таким образом, Россия заняла второе место в рейтинге поставщиков удобрений в США. Стоимость экспорта в 2023 году выросла на 5%.

Согласно анализу «РИА Новости», несмотря на рекордную по итогам семи месяцев стоимость поставок, в июле закупки США сократились в три раза по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до $54,4 млн. Это минимум с августа 2021 года. Прошлый рекорд стоимости экспорта был зафиксирован в 2022 году. Тогда стоимость закупок за семь месяцев достигла $900 млн.

В текущем году Россия была вторым крупнейшим поставщиком удобрений в США. Лидером по поставкам американской стороне стала Канада, поставившая удобрений на $2,8 млрд. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Саудовская Аравия ($484,4 млн), Израиль ($216 млн) и Катар ($214,2 млн).

Российские производители удобрений по итогам семи месяцев нарастили выпуск на 3%, отчасти за счет роста спроса на внутреннем рынке. С 1 сентября химическим компаниям грозит рост экспортной пошлины, от которой особенно пострадают производители фосфорных и сложных удобрений, что может увеличить конкуренцию на внутреннем рынке. Мировые цены на удобрения в первом полугодии снижались на фоне падения цен на газ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удобрения принимаются внутрь».

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