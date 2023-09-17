РФ и КНР подпишут соглашение о сотрудничестве по арктической станции «Снежинка»

Россия и Китай собираются подписать соглашение о сотрудничестве по арктической станции «Снежинка», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.

«С китайской стороной согласован проект соответствующего соглашения о сотрудничестве, ведется проработка сроков и места его подписания. Все заинтересованные научные и образовательные организации, а также компании КНР могут присоединиться к этому проекту»,— сообщил «РИА Новости» господин Корчунов.

Он подчеркнул, что власти РФ полностью открыты к развитию научного сотрудничества в Арктике и готовы рассмотреть возможные предложения и других государств по взаимодействию в рамках проекта «Снежинка». Однако официальное соглашение пока планируется подписать лишь с китайской стороной, уточнил Николай Корчунов.

14 сентября господин Корчунов заявлял, что Россия активно прорабатывает вопрос об участии в проектах в Арктике стран БРИКС и ШОС. Дипломат также добавил, что обсуждаются перспективы совместных энергетических проектов со странами Востока. По его словам, детали переговоров нельзя раскрывать в условиях санкционного давления против России.

Александр Кислов