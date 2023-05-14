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Коммерсантъ FM
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Посол МИДа: Россия привлечет страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике

Россия прорабатывает вопрос об участии в проектах в Арктике стран БРИКС и ШОС. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, стороны уже обсуждают детали сотрудничества.

В ШОС входят: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран. БРИКС — союз из пяти государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

«Контакты со странами БРИКС и ШОС (по Арктике.— ''Ъ'') в настоящее время активно развиваются. Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество»,— сказал ТАСС господин Корчунов.

Посол также добавил, что обсуждаются перспективы совместных энергетических проектов со странами Востока. По его словам, детали переговоров нельзя раскрывать в условиях санкционного давления против России.

В Арктике Россия добывает ряд ресурсов, включая золото, серебро и алмазы. Также в регионе развивается «Ямал СПГ» — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Для него, в частности, разработана технология «Арктический каскад», построенная на базе российского оборудования.

Лусине Баласян

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