В Москве задержали устроившего стрельбу в парке мужчину

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу из пистолета на территории парка «Филатов луг». При стрельбе никто не пострадал. Об этом сообщили «РИА Новости» в московском управлении МВД.

Днем в субботу в полицию поступило сообщение о том, что мужчина устроил стрельбу в парке «Филатов луг» на юге Москвы. Полицейские прибыли на место и задержали мужчину. По данным полиции, он стрелял из зарегистрированного на него травматического пистолета.

По данным Mash и «Осторожно, новости», конфликт произошел из-за столика для пикника, который семья стрелявшего не поделила с другой семьей. В результате спора мужчина начал стрелять в воздух.

Анастасия Ларина