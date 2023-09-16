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Коммерсантъ FM
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Более 193 тыс. потребителей остались без электричества в Канаде из-за шторма

Более 147 тыс. потребителей в канадской провинции Новая Шотландия остались без света из-за посттропического шторма «Ли». В провинции Нью-Брансуик электричества лишились более 46 тыс. клиентов местной электроэнергетической компании NB Power, сообщает CBC.

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Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John MorrisвЂЁ

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Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John Morris

Фото: Reuters / John MorrisвЂЁ

Скорость ветра в эпицентре шторма, который пока еще не добрался до суши, достигает 120 км/ч, в некоторых местах — 110 км/ч. При этом на западе Новой Шотландии ветер уже достигает скорости 110 км/ч, а уровень осадков — 30–60 мм, передает CBC.

Как сообщает телеканал, сегодня утром, 16 сентября, «Ли» перешел из категории урагана в категорию посттропического шторма. По словам метеорологов, сильный ветер сохранится в приморских провинциях Канады до утра 17 сентября, передает CBC.

Эрдни Кагалтынов

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