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Коммерсантъ FM
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Глава Калмыкии рассказал о модернизации закрытого аэропорта Элисты

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заявил, что пропускная способность терминала аэропорта Элисты была увеличена в два раза в результате модернизации. Новый терминал сможет принимать 100 пассажиров в час, добавил господин Хасиков. Сейчас аэропорт закрыт из-за ограничений, введенных в связи с началом военной операции на Украине.

«Несмотря на то что воздушное пространство над Элистой закрыто, сегодня подведена черта под всеми этапами капитального ремонта терминала. Аэропорт будет полностью готов к обслуживанию пассажиров на самом высоком уровне сервиса, как только имеющиеся ограничения будут сняты»,— сказал глава Калмыкии на презентации обновленного терминала (цитата по ТАСС).

Как сообщает ТАСС, в начале 2023 года аэропорт получил новый брендбук, официальный документ, в котором, в частности, описывается концепция и атрибуты бренда, целевая аудитория и позиционирование компании. Общая площадь нового терминала составляет 2130 кв. м. Терминал теперь доступен для маломобильных граждан. В аэропорту в результате модернизации появилась автоматическая блочно-модульная котельная, на строительство которой выделили 30 млн руб., передает ТАСС.

Модернизация началась в октябре 2022 года, ее проводила компания «Аэропорты большой страны», владеющая элистинским аэропортом. Маршрутная сеть аэропорта распространяется на пять направлений — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды. 24 февраля 2022 года был введен запрет на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. С тех пор работа аэропорта приостановлена.

Эрдни Кагалтынов

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