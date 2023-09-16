Глава СК Бастрыкин запросил повторный доклад после обращения семьи Миши Бахтина

Глава СКР Александр Бастрыкин повторно поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела о длительном необеспечении лекарством трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Такое поручение генерал юстиции Бастрыкин дал после накануне опубликованного видеообращения семьи Миши Бахтина, который болен спинальной мышечной атрофией (СМА).

Напомнми, мама ребенка Яна Бахтина записала видеообращение к главе СКР с просьбой провести повторный консилиум, чтобы продолжить лечение мальчика. «Длительное время ребенка не обеспечивают жизненно необходимым лекарственным препаратом. Чиновники только тратят время ребенка и делают вид, что помогают. Прокуратура бездействует, Следственный комитет региона разводит руками»,— говорила мама мальчика Яна Бахтина, в видеообращении.

Напомним, в феврале 2021 года мальчику поставили препарат «Золгенсма», стоимостью около 160 млн руб. Затем родители обратились в ОДКБ с просьбой продолжить лечение мальчика препаратом «Спинраза». Областная детская клиническая больница (ОДКБ) отказалась продолжить лечение Миши препаратом «Спинраза» после укола «Золгенсма», несмотря на обращение его родителей. Врачи утверждают, что не могут предоставить мальчику препарат «Спинраза», поскольку в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования этого препарата после препарата «Золгенсма». Такое лечение может даже навредить.

В августе 2022 года родители Миши обратились в суд, в отношении ОДКБ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). 13 июня 2023 года Дмитрий и Яна Бахтины записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором просили «оказать содействие в обеспечении» их сына «патогенетической терапией и наказать всех должностных лиц, которые препятствуют организации лечения».

Господин Бастрыкин ранее уже поручал и. о. руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ситуациях и мерах, принимаемых для восстановления прав ребенка. После этого родители попали на прием к Анатолию Надбитову и узнали о повышении статуса дела.

Ранее отец мальчика Дмитрий Бахтин провел пикет на Красной площади в Москве с требованием предоставить сыну препарат «Рисдиплам», который нужно принимать пожизненно. Препарат пообещали выдать Мише. Однако, как сообщают СМИ, ребенок сначала должен пройти через еще один консилиум с участием врачей федеральных центров.

Полина Хабарова

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